РИАМО - 26 дек. В столице работают 13 муниципальных приютов, в которых содержатся около 17 тысяч животных, помогают заботиться о кошках и собаках порядка 3 тысяч волонтеров, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

В приютах за животными наблюдают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Они кормят и поят собак и кошек, следят за их здоровьем и поддерживают чистоту в вольерах.

«Большую работу проводят волонтеры — почти 3 тысячи добровольцев регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки. Они приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом», - говорится в сообщении.

Добровольцы следят за тем, в какую семью отдают животных. А потенциальные хозяева проходят собеседование, знакомятся с собакой или кошкой, которых хотят приютить, и заключают договор опеки.

В первое время после пристройства волонтеры интересуются, как обстоят дела у питомцев в новом доме, чтобы не допустить безответственного отношения к животным.

Для поиска новых хозяев добровольцы используют в основном соцсети, в которых размещают снимки и видео подопечных, рассказывают об их характерах и привычках.

Кошек и собак в приютах навещают не только волонтеры, но еще школьники, студенты и коллективы различных предприятий. Эти визиты организуют в формате групповых ознакомительных акций.

«Взять собаку из приюта — просто»: истории людей, которые забрали хвостатого друга с улицы>>