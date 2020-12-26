РИАМО - 26 дек. Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на улице Академика Арцимовича в столице, детали ДТП уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19 автомобиль наехал на пешехода. В результате наезда погибла пожилая женщина», - говорится в сообщении.

На месте дорожной аварии ведутся оперативные действия. Детали происшествия уточняются.

Водителей попросили быть особенно внимательными, а также соблюдать скоростной режим во дворах жилых домов.