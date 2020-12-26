РИАМО - 26 дек. Сотрудники ОАТИ вместе с полицейскими в ходе повторного рейда в баре Mendeleev в центре Москвы выявили тайные комнаты, где посетители заведения обслуживались после 23:00, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с сотрудниками полиции проведено обследование бара Mendeleev по адресу: улица Петровка, 20/1, в подвальном этаже, на предмет соблюдения указа мэра Москвы №68 о приостановлении предоставления услуг общественного питания гражданам с 23:00 до 06:00», - сказал Поповский.

Он уточнил, что сотрудники бара отказались открывать дверь, тогда ее вскрыли кувалдой. В помещении обслуживали посетителей после 23:00.

По его словам, при повторном рейде в субботу в 03:00 охрана бара открыла дверь, в основных помещениях был выключен свет, гостей не было. Но у проверяющих были сведения о том, что в баре есть посетители. Под угрозой взламывания дверей охрана их открыла. Проверка обнаружила около 70 человек в небольшом запертом помещении.

Специалист уточнил, что гости бара пили алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей в таком маленьком помещении была высокой - некоторые сидели друг у друга на коленях, что также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности.

«Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административный меры за работу после 23:00», - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы.

Он отметил, что за выявленные нарушения администрацию бара могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток по решению суда. Если станет известно, что был причинен вред здоровью людей, то штраф будет достигать 1 миллиона рублей.