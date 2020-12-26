РИАМО - 26 дек. Российская певица, музыкант и композитор Елизавета Гырдымова, которая известна зрителям под псевдонимом Монеточка, сообщила, что вышла замуж, передает Nation News.

«Исполнительница песни «Папочка, прости» разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию, на которой изображены кисти рук возлюбленных», - говорится в сообщении.

На безымянных пальцах мужчины и женщины на фотографии можно увидеть обручальные кольца из белого драгметалла.

Осенью Монеточка презентовала свой четвертый альбом, который получил название «Декоративно-прикладное искусство».​