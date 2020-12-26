РИАМО - 26 дек. В столице коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия прошедшего снегопада, работы выполняют дворники, кровельные бригады и дорожные рабочие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 сантиметров. В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады», - отметил Бирюков.

Он добавил, что в мегаполисе убирают от снега дороги, тротуары и дворы. Рабочие с утра субботы также очищают кровли и выступающие элементы фасадов домов.

Жителям столицы порекомендовали быть внимательными и не заходить за ограждения там, где проводятся работы.

Заммэра уточнил, что при уборке снега рабочие особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям подземки, МЦК, платформам железной дороги, ТПУ, объектам соцсферы, парковкам машин.

Он напомнил, что перед снегопадом все службы города перевели в режим повышенной готовности. Благодаря данным мерам системы жизнеобеспечения мегаполиса работают в штатном режиме, сбоев не было зафиксировано.

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