РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Дед Мороз и Снегурочка напомнили посетителям торгового центра «Кузнечики» в городском округе Подольск о соблюдении масочного режима во время праздников, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В торговом центре «Кузнечики» 25 декабря в очередной раз прошла акция «Здоровью праздник не помеха». Провели мероприятие волонтеры волонтерского центра и активисты местного отделения «Молодая гвардия Единой России». Активисты напомнили жителям микрорайона о важности соблюдения масочного режима в общественном месте», - говорится в сообщении.

Дед Мороз и Снегурочка поблагодарили всех, кто соблюдает масочный режим, и поздравили с наступающим Новым годом, а еще пожелали всем счастья и здоровья.

В общественных местах и пассажирском транспорте Московской области нужно соблюдать масочный режим. Данная мера была введена в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.