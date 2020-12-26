РИАМО - 26 дек. Сотрудники столичного ОАТИ совместно с полицейскими провели обследование ресторана Choice Moscow, они применили спецсредства в связи с работой заведения после 23:00, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

Он уточнил, что проверку провели по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 27.

«В 00:55 (в ресторане – ред.) продолжалось обслуживание посетителей, подавалась еда и алкогольные напитки. Кроме того, в клубе осуществлялось курение кальянов и сигарет», - сказал Поповский.

По его словам, сотрудники ресторана создавали разные препятствия для обследования. Например, в заведении заблокировали дверь. Полицейские вскрыли ее с помощью спецсредств.

Специалист подчеркнул, что заведение общепита нарушило указ мэра Москвы №68 о приостановлении представлении услуг общественного питания гражданам в ночное время - с 23:00 до 06:00.

Он добавил, что в отношении ресторана применят меры административного воздействия. Кроме того, будет направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости закрытия заведения.

За данные нарушения администрации ресторана грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности заведения общепита на срок до 90 суток по решению суда. А в случае причинения вреда здоровью посетителям штраф будет достигать 1 миллион рублей.