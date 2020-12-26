РИАМО - 26 дек. Центробанк выяснил, что клиенты микрофинансовых организаций в РФ стали активнее брать кредиты в третьем квартале 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Размер среднего портфеля МФО вернулся к показателям первого квартала 2020 года. <...> Несмотря на общий рост активности потребителей, число небольших займов «до зарплаты» стало ниже. Наибольшей популярностью пользуются среднесрочные кредиты, также активность МФО обеспечивают предприниматели​»​, - говорится в сообщении.

В третьем квартале этого года доля «проблемных» кредитов стала на 2% меньше. Значительное влияние пандемии коронавирусной инфекции на рынок в ближайшее время регулятором не ожидается.​