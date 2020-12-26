РИАМО - 26 дек. Российское министерство культуры проверило деятельность Московского художественного академического театра имени Горького, в результате проверки были выявлены серьезные нарушения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Деятельность учреждения культуры проверили за период с 2018 года. Именно тогда худруком театра назначили Эдуарда Боякова. Материалы данной проверки с выявленными нарушениями были направлены в Генеральную прокуратуру РФ.

«Проверкой выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Специалисты ГП РФ изучат материалы проверки и примут соответствующее решение. Худруку театра в ближайшее время необходимо устранить выявленные нарушения и отчитаться о принятых мерах.

Бояков руководит МХАТ имени Горького с декабря 2018 года. До него этот пост занимала народная артистка СССР Татьяна Доронина.​