РИАМО - 26 дек. В районе Южное Медведково в столице началось переселение жителей по программе реновации, более 70 семей получат новое жилье, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Заселяемая новостройка располагается по адресу: проезд Дежнева, дом 8. Смотровые ордера выданы 72 семьям из соседнего дома №6, корпус 1. Благодаря этому жители не меняют привычный район проживания, и тем самым сохраняется сложившийся жизненный уклад и привязка к существующим объектам социальной сферы», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в районе Южное Медведково по реновации планируется демонтировать десять домов. Для возведения новостроек подобрано 11 стартовых площадок. На сегодняшний день в районе в стадии переселения находятся горожане из пяти домов.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году. По ней в новые квартиры переедут порядка 1 миллиона москвичей, расселят 5175 домов.