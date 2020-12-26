РИАМО - 26 дек. Специалисты сервиса «Туту.ру» спрогнозировали подорожание авиабилетов в России с 2021 года, сообщает Nation News.

«На текущий момент билет на самолет можно купить дешевле, чем в прошлом году, в среднем на 15%, а в некоторые города — на 40%. Однако при прекращении пандемии перелеты по России могут подорожать на 6-7%, прогнозируют аналитики», - говорится в сообщении.

Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подорожали в среднем на 6%, а в Европу — на 9%. Это обусловлено ограничениями на перелеты в связи с коронавирусом.

По прогнозам сервиса «Туту.ру», авиабилеты за границу в 2021 году дешеветь не будут, а цены сохранятся на уровне 2019 года.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.

- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.

- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.