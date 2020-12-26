РИАМО - 26 дек. Коммунальную технику, которая отвечает за уборку Москвы, украсили к Новому году световыми декорациями, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На кабинах некоторых машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные новогодние подарки. В вечернее время часть декораций, установленных на технике, подсвечивается с помощью специальных световых элементов», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что к Новому году украсили 100 машин, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров в Москве.

Новогодняя техника работает на Садовом Кольце, Кутузовском проспекте, улицах Тверская, Арбат, Новый Арбат и других.

«Стихия разбушевалась»: соцсети про сильный снегопад в Московском регионе>>