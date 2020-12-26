РИАМО - 26 дек. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 28 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о гололедице будет действовать в столице и Подмосковье до 12:00 28 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Тверской, Ярославской, Калужской, Рязанской, Курской и Белгородской областей.

В субботу в Московском регионе будет облачно, гололедица, местами небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 2 – 0 градусов.

27 декабря прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут минус 7 – минус 5 градусов.

Температура в региона сохранится в тех же значениях. Будет облачно с прояснениями, без осадков, местами гололедица. Ветер усилится до 11 метров в секунду.

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