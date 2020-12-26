РИАМО - 26 дек. Главным местом неправильной парковки в Москве в этом году стал проспект Мира, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Оттуда автомобили эвакуировали чаще всего — 3,7 тысячи автомобилей за год. Водители, приезжающие к местам притяжения – например, на Рижский рынок, ВДНХ или к Ботаническому саду МГУ – зачастую оставляют машины там, где парковаться запрещено, и рискуют спровоцировать ДТП», - говорится в сообщении.

Всего в этом году в Москве за нарушения правил остановки и стоянки автомобили эвакуировали более 205,5 тысячи раз.

Оставленная в неположенном месте машина может спровоцировать ДТП, помешать проезду скорой или загораживать обзор пешеходам, поэтому по решению МАДИ и ГИБДД их перемещают на спецстоянки.