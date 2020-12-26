РИАМО - 26 дек. Согласно опросу, когда перелеты в другие страны разрешат, каждый десятый житель РФ хочет отправиться в Италию, пишет газета «Известия».

Опрос провела компания «Туту.ру».

«Россияне уже выбрали страны, в которые хотят отправиться в 2021 году сразу после открытия границ. Каждый десятый (12%) планирует посетить Италию, на втором месте с чуть меньшим количеством голосов оказалась Испания (9%). Замыкает тройку лидеров Таиланд — в эту страну в следующем году мечтает съездить 7% опрошенных», - говорится в сообщении.

Представители туриндустрии уточнили, что лидером среди туров на следующий год являются Египет, Тунис, Черногория и Хорватия.

В этом году порядка 60% пакетных туров было забронировано по территории России. Затем идет Турция (35% путевок). В начале этого года туристы интересовались пакетными турами в Таиланд, но в конце года на третье место вышли ОАЭ.

В 2020 году объем бронирований пакетных туров по сравнению с 2019 годом уменьшился примерно на 45%.

При этом представители туристической индустрии надеются, что границы с европейскими странами откроются весной. Но опрошенные вирусологи уверены, что ждать этого стоит только летом.​

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