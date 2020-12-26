РИАМО - 26 дек. Для переселения в рамках программы реновации в Можайском районе Москвы два дома, новые квартиры предложат 220 семьям из четырех домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В Можайском районе под заселение переданы две новостройки по программе реновации по адресам: улица Кубинка, дом 18, корпус 2, и улица Гжатская, дом 5, корпус 7. В этих домах 220 семьям будут предложены равнозначные варианты квартир», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в новый корпус на улице Кубинка смогут переехать горожане из соседней пятиэтажки – дом 16, корпус 1, в новостройку на улице Гжатской – жители домов по улице Багрицкого №№28, 30 и 32.

В Можайском районе в рамках реновации планируют переселить 148 жилых домов, шесть из которых будут сохранены и реконструированы, так как представляют архитектурную и культурную ценность.

Для волнового переселения в районе подобрали 11 стартовых площадок. По двум из них заселение жителей началось весной 2018 года. Сейчас там свыше 367 жителей отпраздновали новоселье.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона горожан. По программе будут расселены 5175 домов.