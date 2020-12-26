РИАМО - 26 дек. На дорогах Московской области продолжают ликвидировать последствия прошедшего снегопада, очистили свыше 35 тысяч километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы Московской области продолжают ликвидировать последствия снегопада, вызванного североатлантическим циклоном «Грета». В регионе выпало до 10 сантиметров снега, в приоритетном порядке обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта и подъезды к социально значимым объектам», - говорится в сообщении.

Днем 25 декабря на дорогах Подмосковья работало рекордное количество техники с начала зимнего сезона — свыше 1,8 тысячи спецмашин и более 2,6 тысячи рабочих.

«За сутки в Московской области обработано и очищено более 35 тысяч километров областных дорог. В ночь с 25 на 26 декабря в работах были задействованы 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 1,4 тысячи единиц специализированной техники», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что в ночь на субботу в регионе было очищено и обработано противогололедными материалами 14,7 тысячи километров дорог.

В субботу в Московской области облачно, температура будет до минус 1 градуса, западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду.

«Оперативный штаб продолжает мониторить дорожную ситуацию, и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления скользкости на дорогах», - добавляется в материале.