РИАМО - 26 дек. Служба внешней разведки сообщила, что скончался легендарный советский разведчик Джордж Блейк, передает Федеральное агентство новостей.

«Блэйк был агентом британских спецслужб. После Второй мировой войны он поступил на службу в MI6, занимался вербовкой новых агентов в странах Восточной Европы», - говорится в сообщении.

В советскую разведку Блейк перешел из-за собственных убеждений. Разведчик имел звание полковника КГБ СССР, также он преподавал в академии СВР.​​