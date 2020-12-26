РИАМО - 26 дек. В Москве за время пандемии коронавирусной инфекции получили медицинскую помощь более 500 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Год перевернул все: за несколько недель создали 20 тысяч коек, перестроили амбулаторную сеть, в результате по итогам года смогли обеспечить медицинской помощью более полумиллиона москвичей. Причем больше 70% лечились на амбулаторном уровне только в 20 стационарах», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Москва была первым городом России, который столкнулся с коронавирусом, поэтому все нестандартные технологии и жесткие ограничительные меры пришлось впервые вводить именно здесь.

В Москве за сутки подтвердилось 7480 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в городе зафиксировали 779 584 случая заболевания, умерли 10 840 пациентов, выздоровел 599 541 человек.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.

- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.

- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.