РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска эвакуировали 15 человек в результате пожара в квартире на Большой Серпуховской улице, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

25 декабря в 17:14 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 40/1, квартира 11. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны. К прибытию наблюдалось открытое горение квартиры на 5 этаже в первом подъезде.

«Создавалась угроза распространения огня на чердачное помещение и рядом расположенным квартирам. В ходе проведения разведки, звеном газодымозащитной службой были эвакуированы 15 человек, из них двое детей по лестничным маршам. Благодаря оперативному прибытию и грамотной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 17:39 пожар был локализован, а в 19:18 – ликвидирован. К счастью, в пожаре никто не пострадал», - говорится в сообщении.

В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорели личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров, закоптились потолок и стены. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы четыре основных отделения, две специальные техники, 28 человек личного состава.