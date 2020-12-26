РИАМО - 26 дек. В столичные больницы за минувшие сутки доставили 1774 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки подтверждено 7480 новых случаев коронавирусной инфекции.

«Среди новых выявленных случаев: 40,8% — от 18 до 45 лет, 30,3% — от 46 до 65 лет, 13,3% — от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет, 10,8% — дети», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в городе зафиксировали 779 584 случая заболевания, умерли 10 840 пациентов, выздоровел 599 541 человек.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.

- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.

- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.