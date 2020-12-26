РИАМО - 26 дек. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Минздрав решил разрешить применять вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для людей старше 60 лет, сообщает Газета.ru.
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Теперь россияне старше 60 лет тоже смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции.
По словам министра, проведенная экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.
Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи, работу провели совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Пункты вакцинации от Covid-19 открыты на территории Московской области и столицы.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
26 ДЕКАБРЯ
- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.
- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.
- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.
- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.
- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.
- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.
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