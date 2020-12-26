РИАМО - 26 дек. Московские городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки горожан, которые из-за пандемии коронавирусной инфекции находятся на домашнем режиме, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки», - сказал Бирюков.

Он отметил, что с конца сентября выполнено 30 тысяч таких заявок. Для доставки дров используются самосвалы, погрузчики и манипуляторы. Дрова доставляются по льготным ценам.