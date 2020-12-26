РИАМО - 26 дек. Столичный Главархив запустил онлайн-сервис «Моя семья», он поможет горожанам узнать из метрических книг о своих родственниках, которые когда-то жили в столице и Московской губернии, сообщается на официальном сайте мэра города.
«В преддверии новогодних праздников мы открыли новый онлайн-сервис «Моя семья». Здесь можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас найти информацию можно, не выходя из дома», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что новый сервис содержит информацию из всех метрических книг, которые хранятся в архиве города, а это метрические книги свыше 1,4 тысячи храмов, так как церкви до 1917 года вели записи различных актов гражданского состояния.
«В первую очередь размещены сведения, которые вызывают наибольший интерес у горожан. В следующем году мы планируем расширить онлайн-сервис материалами о составе семей горожан до 1917 года», - отметила заместитель мэра.
В актовых записях метрических книг о рождении, кроме имен обычно указывали место приписки ребенка (откуда родом), его сословие или род занятий родителей, а еще имена крестных. В роли последних чаще всего выступали родственники ребенка, а значит можно отследить и другие семейные линии.
В записях о бракосочетании указан возраст жениха и невесты, их сословие, а еще то, какой это брак по счету. Кроме того, в книгах могли указать родителей молодоженов и отметить род занятий жениха.
Что касается записей о смерти, то по ним можно узнать возраст умершего, причину кончины и место захоронения.
В 2021 году данный сервис планируют дополнить единственными в своем роде документами, которые отражают полный состав семьи. Речь идет о ревизских сказках (своеобразных переписях населения того времени, которые вели госучреждения) и исповедных ведомостях (их составляли священники по каждому церковному приходу).
С начала года архивное ведомство в городе приняло на хранение более 2,5 тысячи документов личного происхождения. Всего в Главархиве хранится свыше 100 тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали жители столицы.
Вы тот, кого при слове семья слегка подергивает, потому что не любите делить свое личное пространство ни с кем, кроме кота. В отличие от своих знакомых, которые впадают в депрессию вне отношений, вы самодостаточны и комфортно чувствуете себя в одиночестве. Возможно, в жизни для вас на первом месте карьера, и вы не растрачиваете эмоции по пустякам. Даже если у вас есть отношения, то на первом месте всегда будут ваши интересы – работа, привычки, хобби, а если кого-то это не устраивает, вы сами легко готовы с ним распрощаться.
Для семьи вы еще не созрели, но это не значит, что для вас все потеряно в этом плане. Возможно, вы еще слишком молоды, чтобы выбирать дачу вместо баров, а тихие домашние посиделки не заменят шумных тусовок с друзьями, но иногда задумываетесь о том, что неплохо было бы встретить кого-то, чтобы был повод отпроситься с работы.
Вы прирожденный семьянин, потому что готовы прогуливать работу, не встречаться с друзьями и отказываться от денежных вакансий, чтобы только провести время с семьей. Ради семьи вы готовы идти на компромиссы (бросить курить, пить и пр.) и скучаете, когда их долго не видите. Возможно, друзья считают вас скучным, потому что семья у вас на первом месте, а фотографии из отпуска однотипные, но вы думаете, что они вам просто завидуют.
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