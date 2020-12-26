РИАМО - 26 дек. Столичный Главархив запустил онлайн-сервис «Моя семья», он поможет горожанам узнать из метрических книг о своих родственниках, которые когда-то жили в столице и Московской губернии, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В преддверии новогодних праздников мы открыли новый онлайн-сервис «Моя семья». Здесь можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Раньше для этого необходимо было приезжать в архив, сейчас найти информацию можно, не выходя из дома», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что новый сервис содержит информацию из всех метрических книг, которые хранятся в архиве города, а это метрические книги свыше 1,4 тысячи храмов, так как церкви до 1917 года вели записи различных актов гражданского состояния.

«В первую очередь размещены сведения, которые вызывают наибольший интерес у горожан. В следующем году мы планируем расширить онлайн-сервис материалами о составе семей горожан до 1917 года», - отметила заместитель мэра.

В актовых записях метрических книг о рождении, кроме имен обычно указывали место приписки ребенка (откуда родом), его сословие или род занятий родителей, а еще имена крестных. В роли последних чаще всего выступали родственники ребенка, а значит можно отследить и другие семейные линии.

В записях о бракосочетании указан возраст жениха и невесты, их сословие, а еще то, какой это брак по счету. Кроме того, в книгах могли указать родителей молодоженов и отметить род занятий жениха.

Что касается записей о смерти, то по ним можно узнать возраст умершего, причину кончины и место захоронения.

В 2021 году данный сервис планируют дополнить единственными в своем роде документами, которые отражают полный состав семьи. Речь идет о ревизских сказках (своеобразных переписях населения того времени, которые вели госучреждения) и исповедных ведомостях (их составляли священники по каждому церковному приходу).

С начала года архивное ведомство в городе приняло на хранение более 2,5 тысячи документов личного происхождения. Всего в Главархиве хранится свыше 100 тысяч писем, дневников, открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали жители столицы.

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