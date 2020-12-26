РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска потушили загоревшийся автомобиль на улице Суворова, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в субботу в 3:42 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства в городском округе Подольск на улице Суворова, дом 24а.

«В настоящее время возгорание ликвидировано. Никто не пострадал», - сказал сотрудник.

В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.