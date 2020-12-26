РИАМО - 26 дек. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 7480 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе выявили 779 584 случая заболевания, сообщает оперштаб города.

В городе за сутки умерли 77 заболевших, выздоровели 5602 человека. За все время пандемии в Москве скончались 10 840 пациентов, выздоровел 599 541 человек.

Также за сутки в России подтверждено 29 258 новых случаев коронавируса, в том числе 15,6% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, умерли 567 пациентов, врачи вылечили 28 185 человек.

Всего в стране было выявлено 3 021 964 случая Covid-19, скончались 54 226 заболевших, выздоровели 2 426 439 пациентов.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.