РИАМО - 26 дек. До конца 2020 года в Москве и Подмосковье сугробы еще могут увеличиться на 3-5 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе прошел сильный снегопад, выпало около 18% от месячной нормы осадков. Также прогнозируются еще снегопады до конца года.

«Снег станет уплотняться, поэтому высота снежного покрова в городе существенно не изменится», - говорится в сообщении.

Утром в субботу высота снежного покрова н ВДНХ составила 14 сантиметров, в Тушине - 16 сантиметров, на Балчуге – 12 сантиметров, в Измайлове - 15 сантиметров, в МГУ - 17 сантиметров. Самые высокие сугробы зафиксировали в Зеленоградском округе - 21 сантиметр.

В Подмосковье самые высокие сугробы в Истре – 17 сантиметров, в Можайске и Волоколамске – 16 сантиметров, Клину - 12 сантиметров.

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