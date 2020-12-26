РИАМО - 26 дек. После окончания пандемии коронавируса в России остаться на удаленном формате работы хотели бы 41% опрошенных россиян, которые на сегодняшний день трудятся дистанционно, сообщает ТАСС.

«При этом среди женщин эта позиция более популярна: 46% против 36% среди мужчин. В то же время в апреле о желании полностью перейти на дистанционку заявляли лишь 19%, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob», - говорится в сообщении.

По данным этого исследования, трудиться из дома начинает все больше работников компаний в стране. В октябре дистанционную работу ввели 37% компаний, то в декабре их количество выросло до 51%, что немного меньше показателей мая (59%).

Чаще всего на удаленную работу переходят те, кто трудится в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%).

Кроме того, 15% российских компаний перевели на дистанционную работу весь офисный персонал.​​

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.