РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 дек. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в квартире на Большой Серпуховской улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в квартире в городском округе Подольск. 25 декабря в 17:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 40/1. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 19:18», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.