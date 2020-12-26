РИАМО - 26 дек. На улице Матвеевской в столице водитель иномарки не справился с управлением и наехал на препятствие, он скончался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Дорожная авария произошла на адресу: улица Матвеевская, дом 4, корпус 1.

«Водитель 1985 года рождения, управляя личной машиной Volvo S60, не справился с управлением и совершил наезд на дерево и мачту городского освещения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате дорожной аварии водитель иномарки умер от полученных травм на месте.

По его словам, по данному факту специалисты начали проверку.