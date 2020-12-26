РИАМО - 26 дек. В Москве снежный покров впервые за эту зиму увеличился до климатической нормы, которая характерна для третьей декады декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

За прошедшие сутки в Московском регионе прошел снегопад, выпало порядка 18% от месячной нормы осадков.

«На базовой метеостанции ВДНХ фактическая высота снежного покрова на утро субботы составляет 14 сантиметров, в Тушине - 16 сантиметров», - говорится в сообщении.

В Московской области больше всего снега отмечается на западе. Например, в Можайске и Волоколамске - 16 сантиметров, Новом Иерусалиме - 17 сантиметров.

В предстоящую ночь через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. С его помощью сугробы вырастут еще на 1 сантиметр.

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