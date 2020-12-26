РИАМО - 26 дек. С 26 по 30 декабря Московский зоопарк проводит новогоднюю акцию «В зоопарке ждут подарки», в ее рамках любой желающий может принести подарок для обитателей зоосада и получить право бесплатного прохода на территорию, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«В прошлом году мы уже проводили подобную акцию. Она вызвала большой интерес у посетителей, и, конечно, трудно описать, как были рады наши обитатели. Как дети бегут утром искать подарки под елкой, так же питомцы зоопарка с удовольствием разбирали игрушки, доставали из них лакомства. Поэтому мы повторяем предновогодний сбор подарков!» – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Подарки для животных принимают на главном входе зоопарка каждый день с 11:00 до 16:00.

Подарок для обитателей зоопарка не обязательно должен быть дорогим, главное, чтобы он мог стать полезным и помочь разнообразить жизнь животных.

«Чтобы принять участие в акции, нужно принести с собой в зоопарк подарок, передать его волонтерам в специальном пункте на главном входе и получить право бесплатного прохода. Кстати, каждый подарок - будь то крохотная мышка-игрушка для представителей семейства кошачьих или волейбольный мяч для морских котиков - можно сопроводить открыткой с поздравлениями», - поясняется в материале.

Людей, принимающих участие в акции, вместе с подарками будут фотографировать волонтеры. Эти снимки будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях зоопарка после завершения новогодней акции.

Животные ждут следующие подарки: мяч для лакомств, мячи разнообразных размеров и цветов, гантель, кольцо (диаметром от 13 сантиметров), пирамиду для лакомств, полый мячик, качели, лесенки, аксессуары для вольеров, в которых живут птицы и грызуны, кубы для лакомства.