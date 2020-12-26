РИАМО - 26 дек. В стартовой игре молодежного чемпионата мира российская сборная выиграла у команды США, сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе россиян отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов, Егор Чинахов, а также Василий Пономарев, который оформил дубль», - говорится в сообщении.

За команду США шайбы забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

Забивший две шайбы Пономарев признан лучшим игроком команды.

Следующий матч российская молодежная сборная сыграет 28 декабря с Чехией. Начало встречи - 05:30 (по московскому времени).​