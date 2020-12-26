РИАМО - 26 дек. Столица России была признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству онлайн-сервисов, город стал один из победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва — ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, для качественной цифровой инфраструктуры нужно применять комплексный подход, тогда развитие будет сбалансированным.

Дипломы на конкурсе получили проекты портал mos.ru, «Активный гражданин», «Наш город», городской инвестиционный портал, «Московская электронная школа» (МЭШ) и приложение «Моя Москва».

Критериями для оценки проектов стали результативность и качество, а также социальный и экономический эффект, применение в других регионах. Проекты-победители будут размещены в «Библиотеке городских практик» конкурса. Их рекомендуют для реализации в городах ЕАЭС и СНГ.

Мероприятие проводилось Международной ассамблеей столиц и крупных городов вместе с Евразийской экономической комиссией, Исполнительным комитетом СНГ, одним из комитетов Госдумы РФ. В ассамблею включены 87 городов, в том числе и столица России. Участвовали в конкурсе разработчики и производители товаров и услуг, а также журналисты.