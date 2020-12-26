РИАМО - 26 дек. В пяти местах на территории столицы установили новые светофоры, которые имеют квадратные секции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Хоть сами сигналы на них будут привычной нам круглой формы, эти светофоры могут куда больше, чем их «коллеги». Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал, например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах», - говорится в сообщении.

Еще на данных светофорах установлены камеры и датчики, которые измеряют уровень выбросов в воздухе.

Новые светофоры появились по адресам: улица 1-я Тверская-Ямская, улица Тестовская, улица Сергея Макеева, улица З. и А. Космодемьянских, дом 8, а также Зеленоградский АО, Центральный проспект, корпуса 128, 241.