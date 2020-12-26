РИАМО - 26 дек. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало около 18% от месячной нормы осадков, снегопады в регионе снова начнутся предстоящей ночью, сообщается на сайте «Метеовести».

«Циклон «Грета», накануне обрушившийся на столичный регион, принес обильные снегопады. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за сутки в осадкомеры попало 10 миллиметров осадков, что составляет 18% от месячной нормы», - говорится в сообщении.

Столько же снега зафиксировано в столичном Тушине и подмосковном Наро-Фоминске.

В течение дня на территории Центральной России погода постепенно успокоится. Но ближе к полуночи к региону приблизится холодный атмосферный фронт. Тогда в центре страны снова начнутся скоротечные снегопады.