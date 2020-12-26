РИАМО - 26 дек. В Москве за сутки умерли 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших, сообщает оперштаб столицы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Всего в городе выявили 722 104 случая Covid-19, врачи вылечили 599 541 пациента.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе сохраняется сложная ситуация с коронавирусной инфекцией, пандемия продолжает наступать, в мегаполисе есть запас в 5 тысяч Covid-коек.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.