РИАМО - 26 дек. Столичные врачи вылечили еще 5602 человека от коронавируса, всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек, сообщается московский оперштаб.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции горожане могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Желающие могут позвонить по данным вопросам на горячую линию: 8 (495) 870-45-16.

Всего в Москве зарегистрировали 722 104 случая коронавируса.

В столице работают пункты вакцинации от Covid-19. Прививают в них российской вакциной «Спутник V».

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.