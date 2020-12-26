РИАМО - 26 дек. В субботу температура воздуха в столице и Подмосковье будет до минус 6 градусов, возможен слабый снег, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 1, местами до плюс 1, по области - минус 6 - минус 1 градус», - говорится в сообщении.



Ветер западный разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 80%. Геомагнитный фон в субботу прогнозируется от спокойного до слабо возмущенного.