РИАМО - 25 дек. Свыше 40 руководителей общественных приемных подмосковного бизнес-омбудсмена подвели итоги работы и обсудили наиболее актуальные темы уходящего года, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

На вебинаре модератором выступил руководитель экспертно-правовой службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Алексей Рябов. Он рассказал о налоговых рисках и особенностях рассмотрения дел о налоговых преступлениях в судах.

«Суды должны определять размер действительной задолженности налогоплательщика. Проблема налоговой реконструкции – одна из самых сложных судебных тем, требующих тщательной законодательной детализации. Мы выходили с предложением подробно раскрыть эту тему в Налоговом кодексе, однако до сих пор она там не отражена», - сказал Рябов.

Во время обсуждения налогов подвели итоги исследования об изменении налоговых расходов субъектов МСП при переходе на иные системы налогообложения в 2021 году вместо ЕНВД.

«Очень важно тщательно следить за финансовой и бухгалтерской отчетностью. Очень важно регулярно анализировать свою историю налоговых отчислений, чтобы избежать возникновения претензий со стороны налоговой службы. Лучше не допускать возникновения проблем и предупреждать их», - добавил Рябов.

Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова подвела итоги работы в 2020 году. Рейтинг активности возглавили общественная приемная Солнечногорска под руководством Алексея Шашкина. На втором месте оказалась межмуниципальная приемная городских округов Волоколамск, Лотошино и Шаховская под руководством Федора Степанова, на третьем месте – межмуниципальная приемная городских округов Раменское и Бронницы под руководством Аллы Родиной.