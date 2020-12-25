РИАМО - 25 дек. За неделю администрации округов Московской области предоставили арендаторам муниципального имущества и неразграниченной земли отсрочку еще на 12,3 миллиона рублей, общая сумма отсроченных арендных платежей составила 344,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Сумма отсроченной платы за аренду государственной неразграниченной земли составила 212,4 миллиона рублей, за муниципальное имущество и землю – 116,6 миллиона рублей, а за областную недвижимость – 15,8 миллиона рублей», — отмечается в материале.

Так, в Химках за неделю арендаторам предоставили отсрочку на 2,9 миллиона рублей, в Раменском – на 2,1 миллиона рублей, в Одинцовском округе – на 0,2 миллиона рублей, в Домодедове – на 0,7 миллиона рублей, в Балашихе – на 6,5 миллиона рублей.

Оформить отсрочку по аренде областного имущества можно через портал РПГУ, а по аренде муниципального имущества и неразграниченных земель на сайте.