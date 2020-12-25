РИАМО - 25 дек. В Московской области в пятницу завершилась акция «Стань Дедом Морозом!», 800 детей из подмосковных детских домов, домов ребенка и интернатов получат подарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В основном ребята просили у Деда Мороза игрушки, спортивные товары, конструкторы. Спасибо всем нашим жителям за участие!» — сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Подарки, собранные в рамках акции, уже направлены к детям. Презенты будут ждать ребят под елкой в новогоднюю ночь.

«Это наша добрая предновогодняя традиция. С каждым годом желающих стать для детей Дедом Морозом все больше — это большая радость. Хочется, чтобы каждый маленький житель Подмосковья продолжал верить в чудо и получил под елкой в новогоднюю ночь долгожданный подарок», — отметила Каклюгина.

Фото с детьми, которые получили подарки, опубликуют на сайте Минобразования.