РИАМО - 25 дек. Правоохранители столицы задержали этническую преступную группировку, члены которой подозреваются в распространении крупных партий наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Уроженцы Республики Таджикистан подозреваются в сбыте на территории Москвы и Санкт-Петербурга смеси гашиша и синтетического наркотика, произведенной ими для усиления одурманивающего эффекта», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В машине злоумышленников нашли 2,7 килограмма наркотического средства гашиш. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

У наркоторговцев были проведены обыски. На территории СНТ «Аэрофлот» в Раменском округе обнаружили более 10,8 килограмма марихуаны и 480 граммов синтетических наркотиков, оборудование для производства запрещенных средств и упаковочный материал. Трое участников группы задержаны. У них нашли порядка 300 граммов синтетического наркотического средства и 2,8 грамма гашиша.

Один из участников группировки скрылся на машине, после чего его автомобиль нашли в кювете. Полицейские установили, что преступник направился к своему отцу в Санкт-Петербург. На подъезде к нему правоохранители задержали мужчину. У отца, который тоже входил в группировку, нашли свыше 46 граммов синтетических наркотиков. Его тоже задержали.

У соучастницы в округе Люберцы также изъяли шесть граммов героина, 324 грамма марихуаны, оборудование для смешивания веществ.

«Всего на сегодняшний день задержано шестеро фигурантов, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Волк.