РИАМО - 25 дек. Ветеринары Московской области провели более 300 исследований и около 300 вакцинаций оленей с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Исследования и вакцинацию проводят специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За текущий год проведено 316 лабораторных исследований проб материалов от поголовья оленей на такие заболевания, как бруцеллез, туберкулез, эдемагеноз. Кроме того, специалистами ветеринарной службы области проведена профилактическая вакцинация 288 голов оленей против бешенства, лептоспироза и сибирской язвы», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Животные содержатся в контактных и демонстрационных зоопарках, они участвуют в зимних массовых мероприятиях, видеосъемках и индивидуальных фотосессиях.

Эксперты регулярно проводят клинический осмотр поголовья оленей и выполняют все необходимые исследования.

«Суммарное поголовье оленей на территории Московской области составляет сегодня 354 головы, из них 85 голов - это северные олени», - добавил Воскресенский.

Диагностические исследования и вакцинация помогают поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области.