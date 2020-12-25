РИАМО - 25 дек. Ветеринары Московской области провели более 300 исследований и около 300 вакцинаций оленей с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Исследования и вакцинацию проводят специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Животные содержатся в контактных и демонстрационных зоопарках, они участвуют в зимних массовых мероприятиях, видеосъемках и индивидуальных фотосессиях.
Эксперты регулярно проводят клинический осмотр поголовья оленей и выполняют все необходимые исследования.
«Суммарное поголовье оленей на территории Московской области составляет сегодня 354 головы, из них 85 голов - это северные олени», - добавил Воскресенский.
Диагностические исследования и вакцинация помогают поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области.
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