РИАМО - 25 дек. Решить, стоит ли делать тест на коронавирусную инфекцию, должен каждый сам для себя, сдавать анализы ради профилактики бессмысленно, сообщил доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«Эта проверка может дать только одно – человек вовремя может сесть на самоизоляцию или обратиться к врачу. Никаких приоритетов в плане того, чтобы часто сдавать тесты, не вижу. Сейчас и так идет большая нагрузка на всю систему здравоохранения, потому что есть огромное количество людей, которые болеют и которым необходимо сделать тест», — сказал Менделевич в эфире радио Sputnik.

Доктор посоветовал уменьшить количество контактов с людьми в новогоднюю ночь. Общение с людьми, которые не проживают с тобой в одном помещении —​ потенциальный риск заражения коронавирусом. Стоит отказаться от праздников в кругу друзей и даже родственников.

«Конечно же, лучше это время посвятить только своей семье, самоизоляции и попытаться эти цепочки заражения разорвать», — заключил эксперт.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Эксперт объяснил, стоит ли делать тест на Covid‑19 перед новогодними праздниками:

«Эта проверка может дать только одно – человек вовремя может сесть на самоизоляцию или обратиться к врачу. Никаких приоритетов в плане того, чтобы часто сдавать тесты, не вижу. Сейчас и так идет большая нагрузка на всю систему здравоохранения, потому что есть огромное количество людей, которые болеют и которым необходимо сделать тест», — сказал Менделевич в эфире радио Sputnik.

- Министр просвещения РФ рекомендовал учителям привиться от Covid‑19. Это необходимо для предотвращения вспышек заболевания.

- Старшеклассники Москвы могут вернуться в школы после новогодних праздников. Решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

- На сегодня в Подмосковье продолжают работать порядка 6 тысяч предприятий общепита, среди них — порядка 900 ресторанов и более 3 тысячи кафе. Ограничения, действовашие до 20 декабря, сняты. Дополнительные ограничения вводятся с 31 декабря по 10 января. Посещение ресторанов, кафе, баров, которые закрываются для проведения развлекательных праздничных мероприятий, будет возможно при обязательном предоставлении справок о наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Московский клуб Adrenaline Stadium закрыли на месяц за нарушение антиковидных мер. Ранее в заведении с нарушениями прошел концерт рок‑музыканта Валерия Кипелова.

- Около 1 млн пассажиров и водителей проверили в Подмосковье на наличие масок за пандемию. Всего было проведено порядка 35 тысяч рейдов.

- Студенты подмосковных вузов вернутся к обучению в очном формате после 12 января, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

- Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили из‑за Covid‑19. Тем, кто не поступает в вузы, нужно будет сдать лишь экзамен по русскому языку и математике​.

- Воробьев: Медпомощь в Подмосковье перейдет на новый уровень качества после пандемии. По его словам, пандемия коронавируса стала мощным катализатором изменений в сфере здравоохранения.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.