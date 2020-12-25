РИАМО - 25 дек. Новогодние каникулы традиционно являются излюбленным временем для преступников, совершающих кражи из квартир и загородных домов, так как в этот период большинство хозяев квартир и домовладений подолгу отсутствуют, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Поэтому нужно заранее позаботиться о безопасности квартиры. Если на время праздников в квартире никого не будет, то не стоит сообщать посторонним о планируемых поездках, не рекомендуется оставлять дома особо ценные вещи на видном месте, нужно обеспечить надежное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж - чем сложнее ключ, тем лучше замок.

«Не оставляйте открытыми окна, форточки, фиксируйте балконные створки; нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев – перед поездкой заберите всю почту, это сделает ваше отсутствие менее заметным», — отмечается в материале.

Надежнее всего защитит квартиру сигнализация с подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области.

«Уезжая из дома на несколько дней, не стоит пренебрегать простыми правилами. Возможно, именно они позволят уберечь личное имущество от преступных посягательств», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.