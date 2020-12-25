РИАМО - 25 дек. Новая развязка на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе, которую открыли после реконструкции в пятницу, улучшила транспортную ситуацию для миллиона жителей столицы и области, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это повлияло на транспортную доступность пяти районов Москвы и Красногорска. Всего около миллиона человек проживает <…> в этом направлении», — сказал Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что проблемную горловину на МКАДе расширили с пяти до восьми полос. Работы завершили досрочно.

Благодаря открытию развязки улучшится транспортная доступность районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного округа Красногорска.