РИАМО - 25 дек. С начала 2020 года в Московской области запустили 30 новых электронных госуслуг и оптимизировали порядка 60 услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Президент Владимир Путин поставил цель для всех регионов страны — провести цифровую трансформацию, которая должна быть завершена в течение 10 лет. В Подмосковье эта работа уже давно началась и идет в активном режиме. Несмотря на то, что у нас такая большая область, нам удается стимулировать все муниципалитеты развиваться в направлении информационных технологий», — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что «цифра» не имеет границ, а при правильной организации работы, которая выстроена в Московской области, получается поддерживать высокий уровень цифровизации на всей территории.

В рейтинге «Умных городов», который составляет Минстрой РФ, в трех группах из четырех лидеры — города Подмосковья. Таких позиций удается добиться за счет развития региональных и муниципальных Центров управления регионом, внедрения новых сервисов и систем, появления электронных госуслуг, цифрового контроля и выстраивания оперативной обратной связи с жителями.

Так, в регионе 194 госуслуги можно получить онлайн на портале. С начала года было оказано 4,3 миллиона госуслуг, а число пользователей портала увеличилось на 1,4 миллиона и теперь составляет 6,3 миллиона человек.

С начала года запущены 30 новых электронных госуслуг и оптимизированы порядка 60: сократились сроки оказания услуг, количество документов, упростилась форма подачи заявления.

«Большой упор мы делаем на социально значимые услуги: в этом году на нашем региональном портале заработал виртуальный эксперт для определения мер соцподдержки, социальный навигатор для многодетных семей, сервис оплаты ЖКУ и передачи показаний счетчиков, а также карты вакансий МФЦ и медучреждений, карта загрузки МФЦ», — объяснил Рымар.

В Подмосковье сократилось число жалоб на связь и информационные технологии на 36% за год, с 4,4 тысячи жалоб до 2,8 тысячи.

В Московской области начал внедряться искусственный интеллект. Например, горячую линию 122 сегодня обслуживает робот Светлана. Робот отвечает за вызов врача на дом и оформляет по 12 тысяч вызовов в день. Нововведение позволило сократить среднее время ожидания на линии более чем в два раза — с 3,5 минут до 1,5 минут, и снизить нагрузку на операторов колл-центра на 30%.

По сравнению с 2019 годом число обращений жителей в Центр управления регионом в 2020 году снизилось на 27%.

«Если в 2019 году мы получили 1,5 миллиона жалоб, то в этом – 1,1 миллиона. Это означает, что у людей возникает меньше вопросов, а проблемы решаются эффективно», – отметил руководитель ЦУР Александр Тихонов.

Он добавил, что этих результатов удалось добиться благодаря реализации упреждающего контроля и внедрению новых блоков контроля в ЦУР. Так, в этом году в центре внедрили такие блоки контроля, как школьное питание, безопасность на железных дорогах, контроль оплаты проезда и экологический мониторинг.