РИАМО - 25 дек. В период пандемии учителям желательно сделать прививки от коронавируса, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Многие учителя уже сделали прививки и хорошо себя чувствуют. Желательно прививки сделать», — сказал Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, там, где выполняются все эпидемиологические требования, не происходит вспышек распространения коронавируса.

«Лично я сделал прививку. Никакой температуры у меня не было. Хорошие титры», — добавил Кравцов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 992 706 случаев коронавируса. Умерло 53 659 пациентов, выздоровело 2 398 254 человека.​

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- Эксперт объяснил, стоит ли делать тест на Covid‑19 перед новогодними праздниками:

«Эта проверка может дать только одно – человек вовремя может сесть на самоизоляцию или обратиться к врачу. Никаких приоритетов в плане того, чтобы часто сдавать тесты, не вижу. Сейчас и так идет большая нагрузка на всю систему здравоохранения, потому что есть огромное количество людей, которые болеют и которым необходимо сделать тест», — сказал Менделевич в эфире радио Sputnik.

- Министр просвещения РФ рекомендовал учителям привиться от Covid‑19. Это необходимо для предотвращения вспышек заболевания.

- Старшеклассники Москвы могут вернуться в школы после новогодних праздников. Решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

- На сегодня в Подмосковье продолжают работать порядка 6 тысяч предприятий общепита, среди них — порядка 900 ресторанов и более 3 тысячи кафе. Ограничения, действовашие до 20 декабря, сняты. Дополнительные ограничения вводятся с 31 декабря по 10 января. Посещение ресторанов, кафе, баров, которые закрываются для проведения развлекательных праздничных мероприятий, будет возможно при обязательном предоставлении справок о наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Московский клуб Adrenaline Stadium закрыли на месяц за нарушение антиковидных мер. Ранее в заведении с нарушениями прошел концерт рок‑музыканта Валерия Кипелова.

- Около 1 млн пассажиров и водителей проверили в Подмосковье на наличие масок за пандемию. Всего было проведено порядка 35 тысяч рейдов.

- Студенты подмосковных вузов вернутся к обучению в очном формате после 12 января, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация.

- Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили из‑за Covid‑19. Тем, кто не поступает в вузы, нужно будет сдать лишь экзамен по русскому языку и математике​.

- Воробьев: Медпомощь в Подмосковье перейдет на новый уровень качества после пандемии. По его словам, пандемия коронавируса стала мощным катализатором изменений в сфере здравоохранения.

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- В Москве за минувшие сутки госпитализированы 1 923 пациента с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 541 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 29 018 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 576 больных. В Москве - 7 315.

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.