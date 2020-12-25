РИАМО - 25 дек. Мособлдума изменила восемь законов в соответствии с поправками к Конституции РФ, в соответствующем заседании участвовал председатель регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Также на предварительном рассмотрении находятся еще три законопроекта и одно постановление. Прорабатываются изменения в пять законов Московской области», — говорится в сообщении.

По словам Брынцалова, в начале 2020 года в Мособлдуме прошли общественные слушания по проекту изменений Конституции РФ. Все предложения от участников слушаний были направлены федеральным законодателям. В результате были учтены пять поправок Мособлдумы и еще пять учтены частично.

Среди учтенных поправок: статья 81 в части исключения ограничения возможности избрания одного и того же лица на должность президента РФ двумя сроками; статья 96 в части порядка выборов членов Совета Федерации ФС РФ и порядка выборов депутатов Государственной думы; статья 107 в части порядка принятия федеральных законов (исключение положения о проверке Конституционным судом РФ конституционности законов, принятых палатами СФ, до их подписания президентом РФ). Также учтена статья 132 в части исключения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению охраны общественного порядка; редакционные правки.

Частично учтены: статья 75, где предлагается индексация размера пенсий ежегодно в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции; в статье 95 уточняется назначение СФ как органа представительства субъектов, а не органов законодательной и исполнительной власти регионов.

Помимо этого, уточняется статья 116 о порядке сложения полномочий правительства Российской Федерации.

Редакционные правки внесены в статьи 130-133. Учитываются принятые Конституционным судом РФ решения по вопросам местного самоуправления; учет общемировой тенденции и отечественной практики развития территориальной организации местного самоуправления; защита прав ОМСУ, гарантии, наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями органов государственной власти.